Nederaalbeek kleurt wit 28 april 2018

02u36 0

Enkele beken in Maarkedal hebben sinds gisterenochtend een witte schijn. Alles wijst erop dat iemand een substantie in de beek heeft geloosd. De vervuiling van de beken begon wellicht al in de Nederaalbeek, maar ook de Maarkebeek ziet wit. "Net nu de beek zich aan het herstellen was en het visbestand groeide, doet iemand zoiets. Ik neem deze zaak heel serieus", zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Welke substantie de beek een witte kleur geeft, is nog niet duidelijk. "We hebben een staal laten nemen dat door een labo onderzocht zal worden. Ook de politie is ondertussen op zoek naar de vervuiler." (LDO)