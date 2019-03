Nachtelijke brand vernielt woonkamer van huis aan Kapelleberg in Maarke-Kerkem Ronny De Coster

28 maart 2019

07u21 2 Maarkedal Het heeft in de nacht van woensdag op donderdag gebrand in een huis aan de Kapelleberg in Maarke-Kerkem. De bewoners konden zich tijdig uit de voeten maken. De schade is vrij groot.

De brand woedde in de woonkamer en is daar ontstaan aan de schoorsteen van een houtkachel. De bewoners, die sliepen op de eerste verdieping, werden gewekt door lawaai en konden de hulpdiensten bellen. Zelf blussen zat er voor het koppel niet in. Bij aankomst van de brandweer sloegen vlammen al door een raam aan de voorkant van het huis.

De woonkamer liep zware brandschade op. In andere kamers in het huis is er schade door rook.