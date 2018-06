N60 afgesloten na crash tegen elektriciteitspaal RONNY DE COSTER

01 juni 2018

22u01 0

Als gevolg van een verkeersongeval is gisterenavond in Nukerke bij Maarkedal de Gewestweg N60 een tijd afgesloten voor alle verkeer. Een automobilist die reed in de richting van Ronse, verloor net vòòr de wegversmalling de controle over het stuur van zijn wagen. De auto is daarop gaan slippen en botste uiteindelijk tegen een elektriciteitsspaal. Bij de crash bleef de automobilist ongedeerd, maar knapte de betonnen paal door en zijn de elektriciteitskabels over de hele breedte van de weg gaan hangen. Daarom hebben de politie en de brandweer de gewestweg afgesloten voor alle verkeer.