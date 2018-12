N-VA Maarkedal steunt Kinderkankerfonds met wintercafé LDO

25 december 2018

11u52 0

N-VA Maarkedal heeft haar steentje bijgedragen aan de Warmste Week. Op de binnenkoer van Plan B in Etikhove organiseerde de partij een wintercafé met optredens van Sanchéz Taelmañoz, TB Jaimie en De Kluivers. De opbrengst van het wintercafé gaat naar het Kinderkankerfonds. “We kiezen altijd een goed doel waar we een band mee hebben. Dit jaar is dat het Kinderkankerfonds omdat het neefje van één van onze leden leukemie heeft”, zegt voorzitter Steve De Boever.