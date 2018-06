Motorrijder met 127 per uur geflitst in Ommegangstraat 14 juni 2018

De 31-jarige O.S. uit Nukerke moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij met maar liefst 127 kilometer per uur geflitst werd in de Ommegangstraat in Maarkedal, waar maar 70 is toegelaten. "Ik had net een groep fietsers voorbij gestoken en was aan het uitbollen", vertelde de man. "Dit is levensgevaarlijk rijgedrag", repliceerde politierechter Pieter De Meyer. "Zeker op zo'n smalle weg vol bochten." Hij legde de man een geldboete van 480 euro op, maar daar komt nog zo'n 300 euro aan kosten bij. Daarnaast moet hij 21 dagen zijn rijbewijs inleveren. (TVR)