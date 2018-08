Motorrijder (27) in levensgevaar na ongeval 17 augustus 2018

Bij een ongeval op de N35 in Nazareth is gisteren rond 14 uur een 27-jarige motorrijder uit Maarkedal levensgevaarlijk gewond geraakt. "Hoe het ongeval gebeurd is, is niet duidelijk", zegt Katie Lefever, woordvoerder bij politiezone Schelde-Leie. "Eerst dachten we dat er een vrachtwagen bij betrokken was, nu blijkt dat niet zo te zijn. We hopen in de komende dagen meer duidelijkheid daarrond te krijgen. De motorrijder is nog steeds buiten bewustzijn." Gisteren was hij nog altijd kritiek. Door het ongeval werd de N35 ter hoogte van de 's Gravenstraat in beide richtingen afgesloten. Er was zware hinder, het verkeer kon pas terug door vanaf 15.20 uur. (DJG)