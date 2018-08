Met de voeten in het zand op Bom Día Beach Redactie

26 augustus 2018

18u35 0 Maarkedal Drie truckladingen zand, strandstoelen, kleurrijke versiering en enkele partytenten: meer hadden Janne Hantson en Glenys Vandenberghe van café Plan B niet nodig om van het Etikhoveplein een gelegenheidsstrand te maken.

Voor zomerse temperaturen moest je afgelopen weekend niet op het Etikhoveplein zijn, al was er aan een zomerse sfeer toch geen gebrek. Met dank aan Janne en Glenys, die de zon weer even terughaalden met hun evenement 'Bom Día Beach. Het aangelegde strandje liep al snel goed vol met Maarkedallers, die met een cocktail in de hand genoten van de zomerse muziek, gebracht door vier dj's.

"Een heel leuk initiatief", klonk het bij Ann Vangroenweghe en haar vrienden. Zij lieten de regen niet aan hun hart komen en maakten er een gezellige bedoening van om Bom Día Beach. Daar viel dan ook genoeg te doen. Want zoals het hoort op een strand, kon je er zandkastelen bouwen, met strandballen spelen en zelfs een potje limbo dansen.