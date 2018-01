Met 782 op afspraak voor Valerius De Saedeleer veldtoertocht 02u26 0 Foto André Marlier

WTC 'willen is kunnen' Maarkedal mocht 782 deelnemers begroeten voor haar jaarlijkse Valerius De Saedeleer veldtoertocht. Met start en aankomst aan 't Sportkot te Leupegem voor keuzeafstanden van 25, 32 en 43 km. Voor de Oudenaardisten Ben Rogge en Olivier Serafim was het hun tweede deelname en ze onthielden vooral de passages in Kerselare en Louise Marie. Ook Koen Groenez en Stijn Remerie van WTC Oudenaarde en bakker Sam Opsomer uit Schorisse blikten tevreden terug naast het Enaamse 'Bruine Beren' duo Tim Bostyn en Jan De Clercq en die we allen verenigd zien na de tocht.





(MAN)