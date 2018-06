Met 1,68 promille achter stuur betrapt 21 juni 2018

M. V. S. uit Maarkedal stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole. De man had 1,68 promille alcohol in het bloed, goed voor een 9-tal pintjes. De politierechter hield rekening met zijn blanco strafregister en legde hem een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)