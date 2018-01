Meer leden voor Natuurpunt Vlaamse Ardennen in voorbije jaar 23 januari 2018

Het ledenaantal van Natuurpunt Vlaamse Ardennen is het afgelopen jaar toegenomen.





Op het einde van 2017 waren 308 gezinnen lid van de natuurorganisatie, goed voor een stijging van een kleine zeven procent. Johan Cosijn, voorzitter van Natuurpunt Vlaamse Ardennen, juicht de stijging toe. "De Vlamingen zijn bezorgd om de natuur dicht bij huis en steeds meer Vlamingen springen zelf in de bres om de natuur veilig te stellen voor de toekomst. Bij Natuurpunt krijgen ze daar alle kansen voor."





Lid worden bij Natuurpunt kost 27 euro voor het hele gezin, waarvan twintig euro direct terugvloeit naar natuurbehoud in de eigen streek.











