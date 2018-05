Marc Vuylsteke krijgt een plaats op N-VA-lijst 02 mei 2018

Marc Vuylsteke krijgt een plaats op de N-VA-lijst in Maarkedal. Vuylsteke is voorzitter van de Heemkundige Kring en is een gekende figuur in Maarkedal. Hij is oud-voorzitter van de Maarkedalse cultuurraad, voormalig trekker van Gezinsbond, bezieler van de Nukerkse dorpsfeesten en 'Heer van Schorisse'. Hij zal zich de komende maanden vooral bezighouden met de thema's ouderenzorg, verenigingsleven en cultuur. "De keuze voor N-VA Maarkedal was een evidentie. Het is een jonge, creatieve en enthousiaste ploeg die al bergen werk heeft verzet en waar nog heel wat moois uit kan komen. Ook nationaal kan ik mij als oud VU'er perfect in de partij vinden", zegt Vuylsteke. Welke plaats hij op de lijst zal innemen, is nog niet bepaald. (LDO)