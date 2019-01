Maarkedalse kinderen amuseren zich op Zotte Zaterdag LDO

06 januari 2019

14u29 0

De Maarkedalse kinderen hebben dit weekend Driekoningen gevierd. Op Zotte Zaterdag trokken ze verkleed de straat op om bij de huizen aan te bellen en snoep of een centje te vragen. Nadien konden ze terecht in Het Marca. Daar barstte het feest pas echt los, met een Kinderdisco die door de dienst Vrije Tijd was georganiseerd. De kinderen dansten enthousiast mee op de kinderliedjes en konden ook smullen van taart en chocomelk.