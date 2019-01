Maarkedallers trekken vier avonden en nachten verkleed van huis naar huis voor Driekoningen Lieke D'hondt

02 januari 2019

15u29 2 Maarkedal Aan het begin van het nieuwe jaar trekken de ‘driekoningen’ er in Maarkedal opnieuw op uit. Zoals de traditie het wil, worden ze ‘s avonds en ‘s nachts in alle huizen waar er licht brandt ontvangen. De inwoners proberen dan te raden wie er achter de verklede figuren schuilgaat.

De volwassen Maarkedallers kunnen Driekoningen lopen op Dertienavond 5 januari in Maarke-Kerkem, op Zotte Maandag 7 januari in Etikhove, op 11 januari in Schorisse en op 12 januari in Nukerke. Het gemeentebestuur biedt telkens tussen 19.30 en 22.30 uur een drankje aan. Dit jaar is dat in ’t Sprankelend Toeval voor Maarke-Kerkem, Plan B voor Etikhove, ’t Vijfde Wiel voor Schorisse en ’t Stoofke voor Nukerke. Op die locaties vinden de deelnemers ook de lijsten van de open huizen waar ze terechtkunnen.

Inwoners van Maarkedal die tijdens de driekoningenfeesten graag gasten ontvangen, kunnen dat melden aan de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@maarkedal.be of 055/33.46.52.

Zotte zaterdag

Ook de kinderen tot 14 jaar krijgen de mogelijkheid om Driekoningen te vieren in Maarkedal. Zij doen dat op zaterdag 5 januari. Aansluitend is er een Kids Disco Show van 16.30 tot 18 uur in het Marca. De inkom is gratis en inschrijven is niet nodig.