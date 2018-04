Maarkedallers delen mening op allemaalinteam.be 03 april 2018

De inwoners van Maarkedal vonden enkele weken geleden een mysterieuze boodschappentas in hun brievenbus. Daarop stond een verwijzing naar de website www.allemaalinteam.be. Ook enkele met een zeil overdekte auto's verwezen naar de site. Wie daarnaar surfte, kreeg de ruimte om in te vullen wat er goed loopt in Maarkedal en wat er beter kan. Wie achter het initiatief zat, was onduidelijk, maar nu onthult Open Vld achter de campagne te zitten. "Zo doen we een oproep aan alle inwoners om hun mening te spuien over wat reilt en zeilt in de gemeente, los van hun voorkeuren en politieke gezindheid", zegt voorzitter Fernand Marist.(LDO)