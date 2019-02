Maarkedal plant extra bomen aan: “Goed voor het milieu en esthetisch een meerwaarde voor de gemeente” Lieke D'hondt

19 februari 2019

17u26 3 Maarkedal Maarkedal zet verder in op de vergroening van het landschap en plant volop nieuwe bomen aan langs wegen en velden. “We willen terug naar ons typische landschap met eiken, perelaars en lindes.”

“Enkele jaren geleden hebben we beslist om geen industrieterrein aan te leggen in Maarkedal, maar daarentegen wel in te zetten op de verdere vergroening van het landschap”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Het gemeentebestuur laat daarom elk plantseizoen nieuwe bomen aanplanten. De Kaperij, de Eikenberg, Hasseltstraat, Uylenborrie en Ladeuze kregen dit seizoen alles samen 95 nieuwe eiken en lindes. Er kwamen ook al extra houtkanten bij, onder andere aan het Hollebeekpad. “De extra bomen zijn niet alleen voor het milieu een goede zaak, ook esthetisch is het een meerwaarde voor Maarkedal. We willen af van een landschap met te veel populieren en we willen terug naar ons typisch landschap met veel eiken, perelaars en lindes.”

De komende jaren zullen er in Maarkedal nog meer bomen bij komen. “Hoeveel dat er zullen zijn, moeten we nog bekijken. Maar we zijn wel ambitieus. We willen onder meer ook een geboortebos aanplanten”, laat Nachtergaele weten.