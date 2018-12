Maarkedal ondertekent Charter Werftransport voor veiligere schoolomgevingen Lieke D'hondt

03 december 2018

15u07 0 Maarkedal Het gemeentebestuur van Maarkedal gaat het Charter Werftransport ondertekenen. Op die manier wil de gemeente het aantal dodehoekongevallen doen dalen en de schoolomgevingen veiliger maken.

Het charter is een initiatief van de lokale overheden in samenwerking met de Bouwunie, Confederatie Bouw en Fema. Er staan een aantal doelstelling in om het werfverkeer veiliger te laten verlopen. Zo zal er een actieve communicatie zijn met aannemers en bouwheren om alternatieve routes te zoeken voor werftransport. Op die manier kunnen schoolomgevingen en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. Er zal ook getracht worden om zo weinig mogelijk werfverkeer te organiseren tijdens de begin- en einduren van de scholen.