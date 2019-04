Maarkedal heeft nieuw gratis muziekfestival: Parkingconcerten: “Muziek voor jong en oud op de parking achter het gemeentehuis” Lieke D'hondt

18u05 2 Maarkedal Het gemeentebestuur van Maarkedal en organisatiebureau Pete’s Promotions slaan de handen in elkaar voor een nieuw gratis muziekevenement op de parking achter het gemeentehuis in Maarkedal. De Parkingconcerten strikken meteen een opvallende naam: het populaire #LikeMe. “Het moet een parkconcert worden met muziek voor jong en oud.”

De parking achter het gemeentehuis in Etikhove zal er op vrijdag 10 mei nog wat gezelliger uitzien. Peter Decordier van organisatiebureau Pete’s Promotions, die ook instaat voor de Bierfeesten in Oudenaarde en de Zulzeekse Feesten in Kluisbergen, organiseert er samen met het gemeentebestuur van Maarkedal de eerste editie van de Parkingconcerten. “Het is de ambitie van het gemeentebestuur om van Maarkedal een gezellige, plezante gemeente te maken waar ook het één en ander te beleven valt. We zijn blij dat Pete’s Promotions met het voorstel is gekomen om een gratis muziekevenement te organiseren in onze gemeente. We waren dan ook zeer bereid om mee te werken en zullen het evenement logistiek ondersteunen”, vertelt schepen van Evenementen Isabel Van Quickelberghe (N-VA).

“Tijdens de Parkingconcerten zullen verschillende artiesten optreden in een gezellig kader”, legt Peter Decordier uit. “Het is eigenlijk een parkconcert, maar omdat het op de parking plaatsvindt, hebben we de naam aangepast. De parking is op zich al gezellig, maar we gaan het nog extra aankleden zodat we de gemeenschap kunnen samenbrengen. We hebben al wat ervaring bij het organiseren van dergelijke evenementen en ook nu weer willen we een breed publiek aanspreken met een mix van lokaal muzikaal talent aangevuld met bekende namen. Bovendien is dit evenement volledig gratis. We starten om 19.30 uur en stoppen sowieso om middernacht.” Er zullen ook foodtrucks aanwezig zijn om de Parkingconcerten helemaal af te maken.

Ketnetserie en Thuis-acteur

Decordier geeft meteen de namen mee van de artiesten die zullen optreden op 10 mei. De opvallendste groep is #LikeMe, de cast van de gelijknamige serie op Ketnet. “Zij brengen bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers zoals ‘De lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen, ‘Porselein’ van Yasmine en ‘Het is weer voorbij die mooie zomer’ van Gerard Cox”, zegt Decordier. “De volledige cast zal in Maarkedal aanwezig zijn, een voorbode van een waanzinnig drukke zomer voor de groep. De lokale jeugd is trouwens al heel enthousiast.”

Een andere gekende naam is Mathias Vergels. “Hij speelt Lowieke in de Eén-serie Thuis, maar bracht eerder dit jaar ook de single ‘Wij Alleen’ uit. Hij komt met een vierkoppige liveband naar Maarkedal en is voor het eerst te zien in de regio.”

Op de eerste editie van de Parkingconcerten is er ook plaats voor lokaal talent. The Lonesome Zorro’s Frank Pieters en Peter De Ruyck uit Maarkedal brengen een akoestische set met herkenbare liedjes.