Maarkedal erkent de European Disability Card: “Handicap bewijzen zonder privacy te schenden” Lieke D'hondt

30 januari 2019

15u04 1 Maarkedal De European Disability Card is vanaf nu ook erkend in Maarkedal. Met de kaart kunnen mensen met een beperking hun handicap bewijzen, zonder in hun privacy geschonden te worden. Zo kunnen ze optimaal gebruik maken van de kortingen die bedrijven, ondernemingen en verenigingen hen aanbieden.

“In het verleden liepen mensen met een erkende handicap soms kortingen mis, omdat ze niet op papier konden bewijzen dat ze een handicap hebben. Kunnen ze dat wel, dan is dat eigenlijk meteen een schending van de privacy omdat op die papieren dan staat welke handicap ze hebben”, verduidelijkt schepen Filip Meirhaeghe (Open Vld).

Met de European Disability Card komt daar verandering in. Maarkedallers met een erkende handicap kunnen zo’n kaart digitaal aanvragen. “Hopelijk stimuleert de kaart ook verenigingen, bedrijven en ondernemingen om zelf kortingen te geven aan mensen met een handicap”, zegt Meirhaeghe. De schepen hoopt dat de kaart in Maarkedal een succes wordt. “Bij wijze van voorbeeld zal ik met mijn gezin de eerste European Disability Card in Maarkedal aanvragen.”