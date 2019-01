Maarkebeek vervuild door lekkende mazouttank Ronny De Coster

13 januari 2019

12u58 0 Maarkedal In Maarkedal is de Maarkebeek over en afstand van een paar honderd meter vervuild. De verontreiniging is veroorzaakt door een lekkende mazouttank.

De vervuiling van de Maarkebeek was deze ochtend opgemerkt in de buurt van Ladeuze. Daar dreef een laag mazout op het water. De brandweer heeft het spoor stroomopwaarts gevolgd en kwam zo in de wijk Puttene bij de bron van de vervuiling.

Een tank die ingegraven zit op het terrein van een jeugdinstelling bleek zwaar te lekken. De grond rond de tank is door mazout verzadigd. En het goedje is dus ook in de naburige Maarkebeek gestroomd.

De brandweer heeft op verschillende plaatsen in de waterloop dammen opgeworpen en behandelt het vervuilde beekwater met detergenten.

