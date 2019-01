Loos gasalarm door sissend geluid in gascabine naast gemeenteschool in Maarke-Kerkem Ronny De Coster

10 januari 2019

12u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Maarkedal Een sissend geluid in een gascabine van de energiemaatschappij Eandis veroorzaakte deze ochtend even paniek aan de gemeentelijke basisschool in Maarke-Kerkem.

Een ouder die zijn kind naar school bracht, maakte zich ongerust, omdat hij een sissend geluid hoorde. Omdat gevreesd werd dat er sprake was van gaslek, alarmeerde de schooldirectie meteen de brandweer.

“Dat was een goede reflex en daardoor waren de hulpdiensten ook uiterst snel ter plaatse, maar de schrik bleek nodeloos te zijn. De brandweer heeft metingen gedaan en daaruit bleek dat er geen probleem was. Doordat we dit snel wisten, is er ook geen ontruiming geweest”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA), die ook ter plaatse ging.

Overdruk

Toegesnelde technici van Eandis legden uit, dat het sissend geluid vermoedelijk veroorzaakt werd door een overdruk op de leiding. Die ontstaat, waneer er een hoog gasverbruik is, doordat dan een ventiel de druk regelt.