Lokale politici steunen vraag van boeren om statiegeld in te voeren Lieke D'hondt

18 april 2019

19u08 14 Maarkedal Enkele lokale liberale politici steken de landbouwers die strijden voor statiegeld op blikjes en plastic flessen een hart onder de riem. Cynthia Browaeys uit Horebeke, Tineke Van Hooland uit Oudenaarde en schepenen van landbouw Janna Bauters en Maarten Van Tieghem uit Horebeke en Wortegem-Petegem gingen mee zwerfvuil ruimen.

Het Algemeen Boerensyndicaat Recycling Netwerk Benelux en enkele lokale landbouwers uit Maarkedal voeren actie om de Vlaamse politici te overtuigen statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren. De actie ligt schepenen van landbouw Maarten Van Tieghem en Janna Bauters nauw aan het hart. “De zwerfvuilproblematiek is een groot maatschappelijk probleem. In de meer afgelegen landelijke gebieden merken we dit des te meer. Zo vormen blikjes die op de weides terechtkomen een groot gevaar voor de landbouw. Als er bij het maaien een blik wordt meegemaaid, kunnen kleine scherpe stukjes in het veevoeder terechtkomen en zo interne verwondingen veroorzaken. Dat resulteert vaak in het overlijden van het dier”, vertelt Van Tieghem. Ze willen dat Vlaanderen statiegeld invoert volgens het Scandinavisch model. “De overheid moet het kader bieden om statiegeld in te voeren. Dit systeem kan na een aantal jaren zelfs winstgevend zijn. Tegelijk willen we inzetten op technologische middelen voor de inzameling van de fracties. Zo kan de inzameling ook lokaal gebeuren, maar dan met een sterke beperking van de last voor de betrokken lokale ondernemer”, zegt Bauters.