Liberale Vrouwen vieren verjaardag met optreden Yves Segers Lieke D'hondt

13 februari 2019

11u38 0

De Liberale Vrouwen Maarkedal vieren hun 35ste verjaardag en daar hoort een feest bij. Op vrijdag 15 februari is iedereen, ook niet-leden, uitgenodigd om mee te vieren in het Marca in Maarke. Zanger Yves Segers komt er om 20 uur optreden. Na de muziek is er ook nog tijd om na te praten op de receptie.

Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via 0485/73.32.90 of de website van Liberale Vrouwen Maarkedal.