Leerlingen techniekacademie trots op diploma 16 mei 2018

De leerlingen van de techniekacademie in Maarkedal hebben in het gemeentehuis hun diploma gekregen. De veertig kinderen tussen 10 en 12 jaar volgden in hun vrije tijd twaalf sessies rond techniek en technologie. Ze leerden onder andere een nachtklokje en een voederhuisje maken, maar testten en bereidden evengoed snoepjes en limonade. De techniekacademie is een initiatief van hogeschool Vives in Kortrijk in samenwerking met de gemeente Maarkedal.





(LDO)