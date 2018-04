Kwamarant speelt 'Op blote voeten in het park' 04 april 2018

Toneelvereniging Kwamarant brengt op 6, 7, 13 en 14 april de voorstelling 'Op blote voeten in het park' in zaal De Wante in Schorisse. De komedie vertelt het verhaal van het pasgehuwde stel Charlotte en Paul. Zij wonen samen in een allesbehalve perfect dakappartement, met alle gevolgen van dien. De voorstellingen beginnen telkens om 20 uur. Tickets kosten negen euro en zijn verkrijgbaar via de website www.kwamarant.be. (LDO)