Kolpaartstraat krijgt grondige make-over 29 maart 2018

02u47 0 Maarkedal Elke dag moeten de leerlingen van de Omer Wattezschool en hun ouders zigzaggen tussen de auto's in de Kolpaartstraat, niet ideaal voor een schoolbuurt. De gemeente komt na overleg met de buurt met een oplossing.

Ook gisterenmiddag was het druk in de Kolpaartstraat. In de gietende regen kwamen ouders en grootouders de kinderen afhalen aan de school. Ze zijn daarbij steevast genoodzaakt een parkeerplaats te zoeken langs de kant van de weg en te laveren tussen de grote regenplassen. "Normaal probeer ik de Kolpaartstraat te vermijden, maar er was nergens anders plaats vandaag", zegt Goedele Baeke. "Ik vind het hier te onveilig en te vuil, vooral als het regent."





Aan die problemen wil de gemeente een einde maken. "We gaan de Kolpaartstraat veiliger, fietsvriendelijker en groener maken", zegt schepen van Openbare Werken Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA). "Het tweerichtingsverkeer blijft behouden, maar keren in de straat zal niet meer mogelijk zijn. Er komen ook wegversmallingen en verkeersplateaus om de snelheid naar beneden te halen. We voorzien ook een fietspad. Tot slot voorzien we een kiss-and-ridezone, een parkeerstrook voor de bus en een parking voor 25 wagens, met ruimte voor groene stroken."





De schepen hoopt tegen het einde van dit jaar nog te kunnen beginnen met de heraanleg. (LDO)