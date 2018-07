KLJ Etikhove klaar voor kermisweekend 05 juli 2018

02u43 0 Maarkedal Jeugdbeweging KLJ is helemaal klaar voor haar feestweekend in Etikhove. In wijk Puttene is sinds gisteren een tent opgetrokken.

Het kermisweekend begint vrijdag met een café voor de leden, ex-leden en sympathisanten van de jeugdbeweging. Zaterdag gaat het feest verder met 'Fuif Deluxe'. In voorverkoop betaal je daarvoor 4 euro, aan de kassa betaal je 6 euro. Deejay's van dienst zijn Luscious, Funky Bastards, B2B Flüke & Wo en Blesserz. Zondagmiddag serveert de jeugdbeweging steak met frietjes voor 18 euro in de tent, maar het hoogtepunt is ongetwijfeld het levende kickertoernooi om 15 uur. Groepjes van zes personen betalen twintig euro om het tegen elkaar op te nemen. De prijsuitreiking vindt plaats om 22 uur, tijdens de gratis '80, '90, '00 fuif en karaoke. (LDO)