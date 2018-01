Klimaattafel in Maarkedal 02u37 0

Maarkedal organiseert op donderdag 18 januari een Klimaattafel. Inwoners van de gemeente zijn welkom om het klimaatbeleid mee uit te stippelen. De gemeente wil namelijk tegen 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten dan in 2011 en de negatieve gevolgen van klimaatverandering verzachten. Tijdens de Klimaattafel brainstormen de deelnemers rond energiezuinigheid, mobiliteit, consuminderen en hernieuwbare energie. De Klimaattafel vindt plaats om 19 uur in de polyvalente zaal van de gemeenteschool in Maarke. Inschrijven kan voor 8 januari via het formulier op www.maarkedal.be/klimaattafel. (LDO)