Jean Blaute vertelt over de Belgische popmuziek in het Marca

10 april 2019

Muzikant, producer en tv-maker Jean Blaute geeft op vrijdag 26 april om 20 uur een unieke blik achter de schermen van de Belgische popscene in het Marca in Maarkedal. Hij vertelt er de boeiendste verhalen uit zijn rijke muziekcarrière tijdens de gratis avond die georganiseerd wordt door de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen. De komst van Jean Blaute naar het Marca kadert in de reeks ‘Bevlogen pennen in de Vlaamse Ardennen’. Inschrijven is noodzakelijk en kan via bibliotheek@maarkedal.be.