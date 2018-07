Jacques Vander Schelden duwt Open Vld-lijst 05 juli 2018

02u50 0 Maarkedal Advocaat Jacques Vander Schelden (64) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van Open Vld in Maarkedal duwen. Vander Schelden keert zo terug naar de politiek, want van 1976 tot 1983 was hij gemeenteraadslid in Oudenaarde.

Sinds Vander Schelden in 1983 verhuisde naar Maarkedal, hield hij zich vooral achter de schermen bezig met politiek. Maar nu wil hij weer een rol van betekenis spelen. "Het is mijn ambitie om gemeenteraadslid te worden en iets te betekenen voor Maarkedal", zegt hij.





Zijn rentree heeft hij niet gemist, want Vander Schelden deelde een pamflet uit met enkele persoonlijke ideeën voor Maarkedal. Het meest opvallende: 'Schaf de treinlijn tussen Oudenaarde en Ronse af'. Dat idee deed in Ronse veel wenkbrauwen fronsen. "Ik had deze commotie wel verwacht. Met mijn ideeën wil ik vooral het debat aanzwengelen. Als de overheid over vijf of tien jaar beslist dat er geen dieseltreinen meer mogen rijden, kunnen we beter nu nadenken over een oplossing. Er zou bijvoorbeeld een elektrische buslijn kunnen komen." De meerderheidspartijen in Ronse reageerden misnoegd. Zowel CD&V, N-VA als Open Vld willen liever investeren in de stationsomgeving en een betere spoorverbinding. (LDO)