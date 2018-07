Inwoners Maarkedal genieten van avondmarkt 12 juli 2018

De Vlaamse feestdag is in Etikhove gevierd met een grote avondmarkt. Heel wat inwoners konden de gezellige drukte rond het dorpsplein wel smaken. Het gemeentebestuur van Maarkedal veranderde het dorpsplein van Etikhove voor het tweede jaar op rij in een avondmarkt. Ook dit jaar lokte dat heel wat inwoners naar buiten voor een gezellig samenzijn met veel eten, drinken en animatie. De aanwezigen konden kuieren langs veertig kraampjes met uiteenlopende producten zoals handgemaakte juwelen, houtwerk, keramiek, boeken, eten en drinken. Straattheaterartiest Barto verbaasde jong en oud met acrobatische stunts en humor, later op de avond zorgde The Moving Fire Arts voor een vuurshow. (LDO)