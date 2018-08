Interactieve zoektocht op gezinsdag Jong Vld 18 augustus 2018

Jong Vld Maarkedal organiseert morgen een gezinsdag. De vereniging stippelde een interactieve zoektocht van drie kilometer uit, volledig op maat van kinderen en toegankelijk voor buggy's. De tocht begint en eindigt aan zaal De Wante in de Essestraat 1 in Schorisse. Daar is ook een speeldorp voorzien voor de kinderen. "Wie dit jaar deelneemt aan de wandeltocht, maakt bovendien kans om een helikoptervlucht te winnen", zegt Kim D'hondt. De zoektocht is gratis, inschrijven doe je via www.jongvldmaarkedal.be of jongvldmaarkedal@gmail.com. Starten kan tussen 14 en 16 uur. (LDO)