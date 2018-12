Inspanningen voor meer verkeersveiligheid leveren Maarkedal SAVE-bord op Lieke D'hondt

11 december 2018

14u46 0 Maarkedal Maarkedal heeft het SAVE-label gekregen van de lotgenotenorganisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente krijgt het label omdat het inspanningen doet om een veiligere verkeerssituatie te creëren.

“In 2013 tekenden mijn voorgangers het SAVE-charter om de verkeersveiligheid in Maarkedal te verhogen. Een engagement dat we niet licht hebben opgevat”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Vooral in schoolomgevingen hebben we ingegrepen. Zo is er de schoolroutekaart om veilig naar school te fietsen en pasten we de infrastructuur aan enkele scholen aan. Er staan ook nog enkele projecten op stapel: in de Kolpaartstraat en de Essestraat zijn al concrete plannen om de schoolomgevingen veiliger te maken.”

Veilige fietsen

Op het vlak van fietsveiligheid had Maarkedal een achterstand opgelopen, maar de laatste jaren heeft het gemeentebestuur een inhaalbeweging gemaakt. “Tot voor kort waren er geen officiële fietspaden in de gemeente. Dat was beschamend. Dankzij de aanleg van het Hollebeekpad en de start van de aanleg van een 22 kilometer lang fietspad rond Maarkedal hebben we daar verandering in gebracht. We plannen nog meer fietsverbindingen en trage wegen in de toekomst en willen zo van Maarkedal de meest fietsvriendelijke gemeente van de regio maken”, vertelt Nachtergaele.

Samenwerking

Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van Ouders van Verongelukte Kinderen is blij met de inspanningen in Maarkedal. “Er is veel tijd en middelen gestoken in het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maarkedal. Het SAVE-charter heeft dan ook als doel dat er een reflex gecreëerd wordt in de gemeente waarbij nieuwe maatregelen worden getoetst aan het charter. Belangrijk daarbij is de samenwerking tussen de gemeentediensten en de politie.” Dat is in Maarkedal duidelijk te zien aan de adviezen die de politie geeft aan het gemeentebestuur. Bovendien nodigt de politie jaarlijks alle leerlingen van het zesde leerjaar uit in het Verkeersdorp. Die dag werken de leerlingen rond verkeersveiligheid. De aanpak is heel praktijkgericht: aan de hand van een vrachtwagen leren ze bijvoorbeeld wat een dode hoek is en er zijn onder andere lessen eerste hulp bij ongevallen.

Blijvend engagement

Het gemeentebestuur en de politiediensten van Maarkedal ontvingen nu elk een SAVE-bord, maar daar eindigt het engagement niet mee. “Deze uitreiking is geen eindpunt, maar een motivatie om nog harder te werken, en nog meer te investeren in de veiligheid van alle weggebruikers en in het bijzonder die van de kinderen”, besluit Van Wonterghem.