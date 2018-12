Inbrekers slaan toe in gemeentelijke basisschool De Kleine Reus in Nukerke Kleine buit, maar grote schade na inbraak Ronny De Coster

03 december 2018

18u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Maarkedal Inbrekers zijn aan het werk geweest in de gemeentelijke basisschool “De Kleine Reus” in Nukerke. “Ze waren op geld uit, maar veel was er hier niet te stelen. Helaas veroorzaakten ze wel veel schade”, toont secretariaatsmedewerkster Martine Delmotte.

De inbraak in de gebouwen van de gemeenteschool aan de Holandstraat in Nukerke is vanochtend vastgesteld. “De daders zijn in het gebouw geraakt, nadat ze aan de zijkant een raam hadden geforceerd. Daarna hebben ze een klas flink overhoop gehaald. Daar hebben ze een kleine som geld gestolen. Opmerkelijk is wel, dat ze uitsluitend in geld geïnteresseerd waren. Computers en laptops lieten ze onaangeroerd staan”, getuigt Martine.

Weinig buit, veel schade

In haar bureau hebben de inbrekers de grootste ravage veroorzaakt. “Met een koevoet hebben ze de deur van het secretariaat geforceerd. Ze doorzochten kasten en lades en gooiden zowat alles op de grond. Kistjes waarvan ze dachten dat er geld in stak, hebben ze geforceerd. We hebben niet de gewoonte op school veel geld te laten liggen. Dus is de buit niet zo groot: ik schat dat ze hoogstens honderd euro mee hebben. Maar ze hebben wel veel schade veroorzaakt: verschillende deuren zijn te herstellen of misschien zelfs te vernieuwen”, vreest Martine Delmotte.

De politie van Brakel liet een labo-team ter plaatse komen om een sporenonderzoek te doen.

Voorlopig is er van de daders geen spoor.