Huldiging sporthelden in Het Marca 20 februari 2018

De sportraad van Maarkedal huldigt op vrijdag 23 februari haar sporthelden. Tijdens het sportgala zet de sportraad niet alleen de kampioenen in de bloemetjes, want er zijn ook trofeeën voor de sportfiguur, sportbelofte en sportverdienste van het jaar. Het sportgala vindt plaats in Het Marca en begint om 20 uur.





Een plaatsje reserveren doe je door te mailen naar vrijetijd@maarkedal.be of door te bellen naar 055/33.46.52. (LDO)