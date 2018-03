Hulde aan Claus 03 maart 2018

Tien jaar na het overlijden van Hugo Claus brengt Maarkedal hulde aan zijn oud-inwoner die van 1964 tot 1970 in Nukerke woonde. Op 10 maart is er om 20 uur het muziekprogramma 'Claus wandelt' van Steef Verwée in Het Marca. Dat is een avond vol beeld, theater en zang op teksten die Claus schreef in Nukerke. Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar in de bib, bij de dienst burgerzaken of via www.maarkedalmoetjebeleven.be. Op 18 maart organiseert de gemeente om 10 en 14 uur een wandeling met anekdotes over Claus en vertrek in de Holandstraat 22. Inschrijven kost 2 euro en kan via de site van de gemeente. Wie naar één van de evenementen komt, krijgt de cd 'Claus wandelt te Nukerke', inclusief wandelroute. (LDO)