Hollebeekpad officieel 'ingewandeld' 24 april 2018

02u44 0 Maarkedal Meer dan 120 Maarkedallers hebben zaterdag het Hollebeekpad ingewandeld. Het nieuwe wandel- en fietspad verbindt de Onderbossenaar met de Taaienberg. "Dit is ongetwijfeld één van de mooiste projecten uit deze legislatuur", zegt schepen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA).

Met een grote tuinschaar knipt het gemeentebestuur enkele takken door en is het twee kilometer lange Hollebeekpad officieel geopend. Een heuglijk moment, want de realisatie van het pad duurde zowat de hele legislatuur. "De voetweg werd de laatste decennia verwaarloosd, waardoor we er zes jaar geleden niets meer van terugvonden op het terrein", verduidelijkt Van Nieuwenhuyze. "We hebben ervoor gekozen om het pad opnieuw aan te leggen, als fiets- en wandelpad. Het is nu een verkeersveilig alternatief voor de drukke Nederholbeekstraat, want daar is geen plaats om een fietspad aan te leggen." Het betonnen pad loopt dwars door de velden, parallel met de Nederholbeekstraat. De kans bestaat dat het pad in de toekomst langer wordt, want het gemeentebestuur denkt eraan het uit te breiden in de richting van Oudenaarde.





Het Hollebeekpad moet naast het functionele aspect ook een plaats worden waar mensen zich kunnen ontspannen. Een groene gordel met zo'n 1.600 bomen en struiken kronkelt naast het pad en de beek en er zijn rustplaatsen waar fietsers en wandelaars even halt kunnen houden. Tenslotte kan je langs het pad ook een gedicht ontdekken dat Jeroen Theunissen speciaal voor deze locatie schreef. (LDO)