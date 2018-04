Het hoeft niet altijd wiskunde te zijn: leerlingen planten 1.600 bomen aan 17 april 2018

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Nukerke en de vrije basisschool in Etikhove hebben een groen lint aangeplant. Dat gebeurde aan het fiets- en wandelpad langs de Hollebeek. In totaal komen er 1.600 bomen en struiken over een afstand van twee kilometer. Voor het groen lint door Maarkedal ontving de gemeente eerder al de prijs van 'Groen in de stad', waar een bonus van 50.000 euro aan vasthing.





(LDO)