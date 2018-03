Heraanleg N457 start op 19 maart 10 maart 2018

Op maandag 19 maart is het zover. Dan starten de langverwachte werken aan de N457 in Maarkedal. In ongeveer dertig maanden tijd zal er een nieuw wegdek, een afgescheiden fietspad, nieuwe rioleringen en een nieuw dorpsplein voor Maarke komen. De heraanleg moet ervoor zorgen dat de verkeerssituatie tussen de N60 en Schorisse veiliger wordt, ook voor fietsers. Zij zullen op één strook in Maarke na, overal op het fietspad kunnen rijden. De werken zullen in verschillende fasen verlopen. In fase één is de strook tussen de N60 en de Etikhovestraat aan de beurt. Op de website www.maarkedal.be/n457 kan je de verschillende fasen van de werken volgen. (LDO)