Groen&Co organiseert politiek café 16 augustus 2018

02u23 0

De partij Groen&Co organiseert op donderdag 23 augustus om 19 uur voor de tweede keer een politiek café in Maarkedal. Thema van de avond is 'mobiliteit en verkeersveiligheid'. Iedereen is welkom om aan te schuiven aan de ronde tafels om mee te discussiëren. Plaats van afspraak is 't Sprankelend Toeval, Maarkeweg 43 in Maarke-Kerkem.





(LDO)