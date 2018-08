Giel Coopman is beste jobstudent van het jaar Redactie

17u43 0 Maarkedal Unizo en Liantis hebben Giel Coopman (22) uit Nukerke (Maarkedal) verkozen tot ‘Jobstudent van het Jaar 2018’. De pas afgestudeerde ingenieur zag zijn inzet bij een tuinaannemer beloond met een cheque ter waarde van 1.250 euro.

Al sinds hij 15 jaar is, draait Giel Coopman mee als jobstudent bij de Ronsese tuinaannemer De Keyser Tuin en Landschappen. Zeven jaar later komt hij nog met evenveel enthousiamse drie tot vier weken per jaar meehelpen om tuinen aan te leggen en te onderhouden. Hij doet dat zelfs zo goed dat zijn werkgever hem stiekem inschreef voor de titel van beste jobstudent van 2018.

“Wat Giel zo waardevol maakt, is dat hij veel zin voor verantwoordelijkheid heeft. Hij werkt even goed als een fulltime werkkracht en blijft jaar na jaar terugkomen”, zegt zijn werkgever Philippe De Keyser. “Ik doe het werk dan ook graag”, vertelt Giel. “Ik ben graag buiten en ik leer hier ook veel bij. Die ervaring zal ik later nog kunnen gebruiken als ik bijvoorbeeld zelf een tuin zal hebben.” Het harde werken zat er bovendien al goed in bij de kersverse laureaat. “Ik ben opgegroeid op een boerderij, dus ik weet wel wat werken is en ik kan niet stilzitten. Ik vind het ook belangrijk om voldoende werkervaring op te doen en nieuwe mensen te leren kennen. Voor mij draait een vakantiejob dus niet enkel om geld te verdienen. Het is belangrijker dat je iets doet wat je echt graag doet.”

De erkenning van Unizo en Liantis is voor Giel een mooie verrassing op een bijzonder moment, want het is zijn laatste zomer als jobstudent. Hij is afgestudeerd als ingenieur mechanica en heeft ondertussen al een job gevonden.

Belangrijke werkkracht

Voor hij volgende week bij zijn nieuwe werkgever aan de slag gaat, belonen Liantis en Unizo de jarenlange inzet van Giel met een trofee en een cheque ter waarde van 1.250 euro. Op die manier willen ze benadrukken hoe belangrijk jobstudenten zijn voor de economie. “Zij bieden een antwoord op de toenemende vraag van werkgevers om flexibel pieken op te vangen, om werk te verzetten op momenten waarvoor moeilijk medewerkers te vinden zijn en om de tijdelijke afwezigheid van medewerkers op te vangen tijdens vakantieperiodes”, zegt gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche. “Het is ook belangrijk dat werkgevers hun jobstudenten goed begeleiden”, vult gedelegeerd bestuurder van Liantis Philip Van Eeckhoute aan. “Want met een goede omkadering kan je jongeren warm maken voor een bepaalde sector of een specifieke job.”