Gestolen paneel van Sint-Vincentiuskapel teruggevonden in Frankrijk Lieke D'hondt

26 december 2018

16u04 1 Maarkedal De Sint-Vincentiuskapel op de Kapelleberg in Maarkedal krijgt een mooi kerstcadeau. Een eeuwenoud paneel dat werd gestolen uit de kapel is teruggevonden in Noord-Frankrijk.

Symbolischer kan het haast niet. Uitgerekend tijdens de feestdagen hebben de politiediensten een gestolen paneel uit de Sint-Vincentiuskapel teruggevonden in Frankrijk. Het houten paneel met opschrift dateert wellicht van het einde van de zestiende eeuw of het begin van de zeventiende eeuw, maar werd vermoedelijk in 2017 gestolen uit de kapel in Maarkedal. Ondertussen is het paneel in het bezit van de politie van Ieper, die het in januari terug zal overhandigen aan de verantwoordelijke van de Sint-Vincentiuskapel.

Meerdere diefstallen

De kapel krijgt wel vaker dieven over de vloer. Eerder dit jaar verdwenen er ‘ex voto’s’. Dat zijn voorwerpen die aan een altaar of heiligenbeeld in een bedevaartsoord worden geplaatst. In de Sint-Vincentiuskapel ging het om wassen afgietsels van handen, benen, longen en een hart uit de 19e eeuw. Het offerblok werd ook al verschillende keren opengebroken en eerder verdween dus al het eeuwenoude paneel. De verantwoordelijke van de kapel is daarom nog niet zeker of de kapelgemeenschap het paneel opnieuw in de kapel zal ophangen. Dat zal besproken worden als het paneel terug is.