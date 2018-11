Genot op den Berg bevestigt met 13 op 20 in Gault&Millau Gids 2019 Lieke D'hondt

05 november 2018

16u56 2

Het Genot op den Berg in Maarke-Kerkem is ook dit jaar terug te vinden in de Gault&Millau Gids. Na de stijging van één punt vorig jaar, kon het restaurant in de Bovenstraat dit jaar zijn score handhaven. Uitbater Pol Vergucht en chef-kok Yolande Van Hautegem behalen 13 op 20 met hun klassieke Franse keuken en zeer uitgebreide wijnkaart.