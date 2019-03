Gemeentelijke adviesraden zoeken nieuwe leden in Maarkedal Lieke D'hondt

12 maart 2019

16u57 0 Maarkedal Maarkedal zoekt aan het begin van de nieuwe legislatuur naar nieuwe leden voor de adviesraden. Geïnteresseerde burgers vormen dankzij de adviesraden een schakel tussen de bevolking en het gemeentebestuur.

In Maarkedal zijn er momenteel zes adviesraden: sport, cultuur, jeugd, senioren, de Minaraad of de adviesraad voor milieu en cultuur, en de Gecoro: de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Meer info over de verschillende adviesraden vind je op de website van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich er meteen kandidaat stellen via de invulformulieren. Dat moet voor 15 april.