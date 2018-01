Gemeente zet 2018 in met aperitief en muziek 02u36 0 Foto LDO Inwoners genieten met een glaasje van de muziek.

Drie dikke zoenen, de beste wensen voor iedereen die je kent en een glas bier, cava of fruitsap. Meer hadden de inwoners van Maarkedal niet nodig om 2018 goed in te zetten. Ook dit jaar liepen het dorpsplein en de tent aan het gemeentehuis in Etikhove goed vol voor het nieuwjaarsaperitief. Traditiegetrouw was er ook ruimte voor een streepje muziek. Fanfare De Bijenkorf nam het eerste deel van de receptie voor zijn rekening, daarna bracht Doneen Ierse folkmuziek. (LDO)