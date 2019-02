Gemeente stelt bemiddelaar aan om voetbaldossier in stroomversnelling te brengen Lieke D'hondt

27 februari 2019

16u55 0 Maarkedal Er is opnieuw volop actie in het voetbaldossier in Maarkedal. De gemeente wil de ploegen K.V.V. Vlaamse Ardennen en KSV Maarkedal onderbrengen op één locatie, maar boekt slechts traag vooruitgang. Een bemiddelaar moet nu trachten de twee clubs op korte termijn bij elkaar te brengen.

Na het afspringen van de plannen om het voetbal te centraliseren in de Nederholbeekstraat, heeft het gemeentebestuur een nieuwe locatie op het oog. Welke dat is, wil schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld) nog niet kwijt. “We willen eerst overleggen met de buurt”, klinkt het. Dat dat van belang is, weet de gemeente goed. In 2017 werd de Nederholbeekstraat naar voor geschoven als de ideale locatie voor extra voetbalterreinen, maar dat stuitte op heel wat buurtprotest. Uiteindelijk moest de gemeente de plannen opnieuw opbergen.

Fusie

In eerste instantie zouden de clubs de nieuwe accommodatie kunnen delen, maar op termijn ziet de gemeente toch liever een fusie. “Dat zou een logisch gevolg zijn. Daar wordt nu ook al over gepraat, maar het is geen voorwaarde om de accommodatie al dan niet te bouwen. In eerste instantie willen we een goede infrastructuur creëren voor onze jeugd. Op die manier kunnen ze een goede opleiding krijgen. Nu verliezen de clubs te vaak spelers en trainers omdat de infrastructuur niet goed is”, weet de schepen. Het is voor beide clubs bovendien belangrijk om overeen te komen, want het zal voor hen financiële gevolgen hebben. “We hebben als gemeente het besluit genomen om te investeren in het voetbal in het algemeen en niet in één bepaalde club. Voor het algemeen belang van Maarkedal en de Maarkedalse jeugd is het dus van belang dat de clubs overeenkomen.”

Of er nu effectief een doorbraak komt in het voetbaldossier, hangt af van de bereidwilligheid van de twee clubs. “Wij hebben onze visie aan hen bekendgemaakt, maar nu ligt de bal in hun kamp. Via een neutrale bemiddelaar proberen zij tot een akkoord te komen”, zegt Meirhaeghe. Hij verwacht dat het dossier nu snel vooruit zal gaan. “We kunnen er nog geen termijn op plakken, maar we zetten er vaart achter.”