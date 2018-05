Gemeente opent nieuwe wandelroute 30 mei 2018

Maarkedal is vanaf 10 juni een wandelroute rijker. Z+, ofwel 'zitten met een plus', verbindt vijf locaties over een afstand van 12 kilometer waar kunstenaars een bijzonder zitobject hebben gecreëerd.





Op zondag 10 juni huldigt het gemeentebestuur de nieuwe wandelroute in. De officiële opening start om 9.30 uur aan het dorpsplein in Kerkem. Daarna kan iedereen die dat wil de wandeling aanvatten tot 16 uur. Speciaal voor de inhuldiging zullen er ook standjes met eten, drinken, muziek en creatieve workshops langs het parcours staan. Bovendien kan je tot 4 juni een picknickpakket kopen via de website www.maarkedalmoetjebeleven.be om de dag zelf op te halen bij het startpunt van de wandeling in Kerkem. (LDO)