Gemeente lanceert nieuwe website 28 juli 2018

02u32 0

De gemeente Maarkedal heeft een nieuwe website gelanceerd. Die biedt een frisse en overzichtelijke lay-out, en is te raadplegen via desktop, laptop, tablet en smartphone. De gemeente zet de laatste jaren sterk in op communicatie met de lancering van een nieuw logo, de slagzin 'Maarkedal moet je beleven', en de aanwezigheid op sociale media. En nu dus ook met een nieuwe website. "Hiermee stappen we een nieuw digitaal tijdperk binnen", zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). "De noden van de burger staan op deze nieuwe website centraal. Die is overzichtelijk en toegankelijk. Met enkele muisklikken kan je de gewenste informatie terugvinden of problemen melden." (TVR)