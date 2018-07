Gemeente geteisterd door inbraken met geweld 30 juli 2018

02u36 0

Maarkedal wordt momenteel geteisterd door een inbrakengolf. Op twee weken tijd vonden er vier inbraken plaats, waarvan twee met zwaar geweld. "We zijn het allesbehalve gewoon om dit mee te maken in Maarkedal", vertelt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). "Normaal hebben we evenveel inbraken op een jaar tijd." Het is vooral de zuidelijke kant van de gemeente, waaronder deelgemeente Nukerke, die geviseerd wordt. "We vragen iedereen extra waakzaam te zijn en verdachte situaties meteen te melden op het nummer 101. Politie en parket volgen de zaak op de voet, maar wensten gisteren geen extra informatie vrij te geven in kader van het onderzoek. Er kon enkel meegedeeld worden dat het aantal patrouilles stevig wordt opgevoerd. (TVR)