Geen Statiegeldalliantie voor Maarkedal 31 mei 2018

Maarkedal zal niet toetreden tot de Statiegeldalliantie. Het gemeentebestuur is er niet van overtuigd dat de invoer van statiegeld de beste oplossing is tegen zwerfvuil. "We zijn niet per se tegen statiegeld, maar pleiten voor een meer doordachte aanpak van de verpakkingsproblematiek", zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Hij stoort zich onder meer aan het feit dat de Statiegeldalliantie een lobbygroep is die gefinancierd wordt door een Noorse fabrikant van terugnameautomaten waarmee de PET-flessen en blikjes verwerkt worden. "Bovendien zal het statiegeld maar een fractie van het zwerfvuil verminderen. Het kost ook veel geld om het op te starten en het holt het goed werkende Fost Plussysteem uit."





Het gemeentebestuur is wel voorstander van een Europese aanpak die tegelijk meer inzet op sensibilisering en bestraffing.





Oppositiepartij CD&V staat wel achter de Statiegeldalliantie. De partij ziet statiegeld als een onderdeel van een bredere aanpak tegen zwerfvuil. "Het niet toetreden tot de alliantie is volgens ons een gemiste kans", zegt Simon Van Quickelberghe (CD&V). (LDO)





