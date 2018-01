Filip Meirhaeghe droomt van burgemeesterssjerp 22 januari 2018

02u37 0 Maarkedal Filip Meirhaeghe (Open Vld) gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen helemaal voor het burgemeesterschap. Open Vld Maarkedal stelde haar schepen van Financiën dit weekend officieel voor als lijsttrekker. "Ik geloof honderd procent in onze kansen om de grootste partij te worden", zei Meirhaeghe.

Met de drive van een topsporter en de ervaring van een schepen is Filip Meirhaeghe volgens zijn partij de ideale kopman. In 2012 stond hij voor de eerste keer op de verkiezingslijst en werd hij in de coalitie met N-VA meteen schepen van Financiën. Aan dat politieke mandaat wil Meirhaeghe nu een vervolg breien, maar dan wel liefst als burgemeester. "Daarin ben ik bijzonder ambitieus. Ik heb nu vijf jaar ervaring opgedaan als schepen, dus het is voor mij een logische stap om voor het burgemeesterschap te gaan. Het zal wel een moeilijk zijn om de grootste partij te worden, maar ik geloof honderd procent in onze kansen. Open Vld Maarkedal is een hechte en ambitieuze groep die in deze legislatuur al veel heeft verwezenlijkt."





Groene energie

Als kandidaat-burgemeester weet Meirhaeghe goed waar hij naartoe wil met Maarkedal. "Ik vind het belangrijk om mensen bewuster te maken van groene energie. Dat is de toekomst en Maarkedal mag op dat punt niet achterblijven. Daarnaast zal het ook belangrijk zijn om de huidige investeringen te laten renderen in de toekomst. Daarom moeten we een programma uitwerken voor de polyvalente zaal De Maalzaak en extra druk uitoefenen om ook in de Ommegangstraat een fietspad te realiseren."





Meirhaeghe neemt het in oktober onder anderen op tegen huidig burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA), maar rekent de komende tien maanden wel nog op een goede samenwerking. "Het is niet de bedoeling om nu op elkaar te schieten. We zullen blijven samenwerken om de lopende projecten uit te voeren. Dat zijn we verplicht aan onze kiezers." (LDO)